Da li je dojenje do treće godine previše? Ćerka slavnih glumaca izazvala buru i žestoko odgovorila kritičarima

Dok jedni podržavaju njen izbor, drugi ga oštro kritikuju

Glumica Rumer Vilis ponovo je u centru pažnje nakon što je objavila snimak na kojem doji svoju skoro trogodišnju ćerku. Dok jedni podržavaju njen izbor, drugi ga oštro kritikuju – a ona im je jasno stavila do znanja šta misli o tome.

Dojenje trogodišnjeg deteta pokrenulo lavinu komentara

Ćerka holivudskih zvezda Brusa Vilisa i Demi Mur podelila je na Instagramu video na kojem doji ćerku, koja uskoro puni tri godine. Uz snimak je poslala jasnu poruku svima koji komentarišu njen način roditeljstva: „Kada neko počne da osuđuje moje roditeljstvo“, uz dodatak – „Sorry, not sorry“.

Video je zapravo sadržao i viralni klip koji objašnjava razliku između „tuđeg“ i „ličnog“ posla, čime je aludirala da se drugi ne bi trebalo mešati u njene odluke.

Nije prvi put da se brani

Ovo nije prvi put da Rumer Vilis odgovara na kritike. Još ranije je objavljivala fotografije na kojima doji ćerku i tada poručila „hejterima“ da joj ne nameću svoje stavove.

Glumica, koja je dete dobila 2023. godine sa muzičarem, danas otvoreno govori i o izazovima samohranog roditeljstva, naglašavajući da sama izdržava ćerku.

Da li je produženo dojenje zaista problem?

Iako mnogima deluje neobično, produženo dojenje (posle druge godine) nije retkost. Svetske zdravstvene preporuke podržavaju dojenje i nakon druge godine, ukoliko to odgovara i majci i detetu.

Ipak, u zapadnim društvima ova praksa i dalje izaziva podeljena mišljenja – što se jasno vidi i u reakcijama na njen video. Dok jedni smatraju da je to prirodno i korisno, drugi veruju da je „previše“.

Jasna poruka: „To je moja stvar“

Uprkos kritikama, Rumer Vilis ostaje pri svom stavu – roditeljstvo je lična stvar i svako treba da donosi odluke koje smatra najboljim za svoje dete.

Njena objava još jednom je otvorila staru dilemu: gde je granica između brige i osude kada je reč o tuđem načinu odgajanja dece.