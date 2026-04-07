Da li treba deci kupovati poklone za Vaskrs? Podeljena mišljenja roditelja u Srbiji

Dok jedni smatraju da pokloni kvare suštinu praznika, drugi veruju da je radost dece najvažnija – rasprava se ne stišava

Kako se bliži Vaskrs, među roditeljima u Srbiji sve češće se pokreće isto pitanje – da li deci treba kupovati poklone ili ovaj praznik treba zadržati u tradicionalnom obliku. Dok su nekada u fokusu bila farbana jaja i porodično okupljanje, danas sve više porodica uvodi i male poklone, što je otvorilo diskusiju na društvenim mrežama.

Jedni roditelji smatraju da pokloni nisu deo tradicije i da Vaskrs ne treba pretvarati u još jedan „komercijalni“ praznik.

– Vaskrs nije Nova godina ni rođendan. Dovoljna su jaja, porodica i zajednički ručak – smatra jedna mama.

S druge strane, ima i onih koji ne vide problem u tome da obraduju dete sitnicom.

– Ne kupujem ništa veliko, ali mali poklon ili čokolada uvek izmami osmeh. Zašto da ne? – kaže drugi roditelj.

Neki pokušavaju da naprave balans između tradicije i savremenog načina života.

– Kod nas je dogovor da se ne preteruje. Jaja, malo slatkiša i to je to. Bitno mi je da dete zna šta praznik znači – navodi jedan tata.

Ipak, postoje i roditelji koji smatraju da se granica sve više pomera.

– Počelo je sa čokoladnim jajima, a sad se kupuju igračke. Mislim da gubimo smisao praznika – piše jedna korisnica.

Diskusija se posebno rasplamsava na društvenim mrežama, gde roditelji razmenjuju iskustva i često imaju potpuno suprotne stavove.

Na kraju, jasno je da ne postoji jedinstven odgovor – svaka porodica bira ono što joj najviše odgovara. Ipak, jedno pitanje ostaje otvoreno:

Da li vi kupujete poklone za Vaskrs ili se držite tradicije? Pišite nam u komentarima.