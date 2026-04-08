„Ne uvaljujemo dete babama i dedama, ako hoće da vide dete, poštovaće pravila“ Srpska glumica na meti osuda zbog stavova

Glumica govorila o vrtiću, ekranima i ulozi baka i deka, a društvene mreže su se usijale – jedni je brane, drugi oštro kritikuju

Marija Kilibarda vodila je borbu za majčinstvo godinama, a nedavno je o svojoj želji da se ostvari kao i majka, govorila u jednom potkastu. Ona je otvoreno govorila o roditeljstvu, a otkrila je i svoje stavove kada je reč o vrtiću.

naime, ona je rekla da je mišljenja da dete ne mora da ide u vrtić do treće godine, i da se ona, suprug i bebisiterka kombiniju, a da bake i deke ne opterećuje i „ne uvaljuje“ na čuvanje, već da samo dolaze da se igraju.

Naravno, ovo je izvučeno iz konteksta, i mreže „gore“ od komentara.

Jedna članica „Threada“ osula je drvlje i kamenje po poznatoj glumici.

– Kaže Kilibarda u 43,44 god. rodila devojčicu… E sad prvo što mi je „upalo u oči “ je ime… Devojčica se zove Senja. Iskreno, više mi liči na neko rusko muško ime,ali ok. Dalje dete ne sme UOPŠTE da bude ispred bilo kakvih ekrana jer „ako bude i 2,3 minuta, tražiće još. Zašto???? Treće nema industrijskog šećera, što mi najmanje „bode oči „,ajde ok,zdrava hrana.. I na kraju bebisiterka može da čuva dete,ali bake i deke samo da se poigraju. Jer bake i deke upropaste decu !! Ako žele da budu sa unukom,moraju da poštuju sve gore navedeno!! Ne slušaju savete baka i rade kako oni misle da treba, što je ok,ali nekad, treba i njih poslušati jer stariji su, znaju i oni nešto valjda. Kako siterka može bolje brinuti o detetu od baka? Meni je ovo sve glupo,jer mislim da deca treba da budu deca,a ne braniti detetu i jedan crtani ili bilo šta da pogleda. Šta mislite vi o ovome? Jel po Vama ovo ok? Njihovo je dete da,ali jel to ok prema detetu?

Iako je članica verovatno mislila da će na mreži naići na istomišljenike, desilo se suprotno. Mnogi su stali u zaštitu glumice koja je govorila o roditeljstvu iz svog ugla, i odgajanju svog deteta.

– Meni je sve ok. Za ekran je naučno dokazano da do druge godine ima više štete nego koristi – napisala je jedna članica, a druga primetila:

– Previše ste se Vi uneli u nešto što Vas se apsolutno ne tiče, od imena pa do ko će čuvati njihovo dete.

I bilo je još takvih komentara:

– Jako je ružno bilo čije izbore povlaćiti ovako posebno kada ona koju prozivaṣ̌ nije ovde da govori o razlozima i objasni svoje izbore.

Svako postupa u skladu sa mogućnostima. I tako treba da bude.

Čuj tebi se ne dopada … pa vidi tvoju histeriju kada se neko ne slaže sa tobom… cirkus…

Bilo je i onih koji su takođe rekli svoje mišljenje o „baka i deka servisu“.

– Mislim da su babe i dede podcenjene. Dete treba da provodi vreme sa njima, kao i sa roditeljima. Moje dete je krenulo u vrtić u drugoj godini iako nisam radila u to vreme, mislila sam da treba pored nas da se druži i sa svojim vršnjacima. Sigurna sam da nisam pogrešila. Moje dete nije volelo telefon, čak ni crtani, samo razgovor uživo, mislila sam da je daltonista ili ima problema sa vidom. Svakako ga sada koristi, i ponovo se ježim. Jede normalno, kao i mi, voli slatkiše i zdrav je.

Zaključno sa svime, jedna žena napisala je:

– Svaki roditelj ima prava da svoje dete upropasti kako misli da treba.