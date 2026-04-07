Stalno si umorna? Možda nisu deca, možda su hormoni

Ako se budite iscrpljeni, nemate energiju ni kada dete spava, teško se fokusirate… Telo vam šalje signal da mu nedostaje balans

Nasmejana, besprekorno doterana mama i mirna beba. Slika koju smo svi million puta videli na društvenim mrežama. A u realnosti totalno drugačija slika. Mama koja jedva stigne da skuva ručak, da se opere kosu, o druženju sa drugaricama ne stiže ni da pomisli. Ne pomažu ni saveti poput onih: “spavaj kada beba spava”, “sve će to proći kad poraste”… Možda i hoće, ali šta je sa tom isrpljenošću koja ne prestaje?

UMOR KOJI NE PROLAZI

Nije svaki umor „normalan“. Ponekad su uzrok tome hormoni.

Razlika između „običnog“ umora i onog koji bi trebalo da vas podstakne da odete na kontrolu nije u intenzitetu, već u trajanju.

Ako se budite iscrpljeni, ako nemate energiju ni kada dete spava, ako vam je teško da se fokusirate, možda vam telo šalje signal da nešto nije u balansu.

Nakon trudnoće i porođaja, telo prolazi kroz ozbiljne promene. Nivo estrogena i progesterona naglo opada, dok se drugi hormoni menjaju u skladu sa novom ulogom majke… U tom procesu može doći do poremećaja rada štitne žlezde, moguće je da se simptomi maskiraju da ih pripišete tipičnom majčinskim umoru.

POZNATE REČENICE

Nakon porođaja, telo žene prolazi kroz velike promene. Hormonski disbalans, umor i stres mogu poremetiti organizam. Umesto saveta komšinica, ili istraživanja na internetu, uvek je bolje da odete kod lekara i da se posavetujete

Ukoliko vas brinu slike idealnih mama na društvenim i grize vas savest što ne stižete sve da obavite, želimo da znate da nigde ne grešite ako pomislite ili izgovorite neku od ovoh rečenica:

Volim svoje dete, ali sam iscrpljena

Ova rečenica ne znači da si loša mama, niti da treba da se stidiš. Pomoć postoji, zatržiti pomoći nije znak slabosti, to je znak odgovrnosti.

Žao mi što nisam bolja. Ništa ne stižem

Savršena mama ne postoji. Društvene mreže su dodatno pojačale pritisak. Ideal savršene majke, one koja je uvek strpljiva, nasmejana i organizovana, jednostavno nije realan.

BEZ PANIKE

Razlog za prekomerni umor nije uvek znak za paniku. Ali jeste signal da odete na pregled. Lekari preporučuju da se obratite za pomoć ukoliko osećate ove simptome:

umor traje nedeljama ili mesecima

imate nagle promene raspoloženja

primećujete opadanje kose ili promene na koži

teško se koncentrišete

imate osećaj unutrašnje napetosti ili bezvoljnosti

U tim situacijama, razgovor sa lekarom i osnovne analize mogu napraviti veliku razliku. Briga o zdravlju nije sebičnost, već odgovornost.

BRIGA O SEBI NIJE LUKSUZ

Majke su često poslednje na listi sopstvenih prioriteta. Međutim, istina je jednostavna: iscrpljena majka ne može dati maksimum – ni sebi, ni detetu. Detetu nije potrebna savršena majka. Potrebna mu je majka koja je uz njega, koja pogreši, koja je nekad umorna, koja ne zna sve odgovore, ali koja svom detetu pruža sigurnost i ljubav.