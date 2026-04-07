Kako ste podneli odlazak deteta u vrtić? Bukti rasprava roditelja, jedni plaču, drugima „svanulo“

Iskrena priznanja roditelja preplavila mreže – od suza i stresa do olakšanja koje mnogi ne žele da priznaju

Polazak deteta u vrtić za mnoge roditelje je jedan od najemotivnijih trenutaka. Suze, stres i briga često su prvi na spisku. Međutim, jedno pitanje koje je postavio zabrinuti tata na društvenim mrežama otvorilo je potpuno drugačiju stranu ove priče – i nasmejalo hiljade ljudi.

Jedan tata na društvenoj mreži Reddit upitao je druge roditelje kako im je pao taj momenat. Rekao je da njemu i ženi to pada vrlo teško, a onda je usledilo dosta komentara.

– Za možda 4 meseca bi sin trebao da krene u vrtić, radio sam od kuće drugu smenu i plan je bio da je sa mnom prepodne, pa kad se mama vrati, da ga ona uzme. Međutim, ja verovatno menjam posao, pa će mali morati u vrtić. Meni i ženi strasno teško pada. Nisam se odvajao od njih nikad na duže od par sati i ne često. Kako su oba roditelja podnela to? Moje mišljenje da je bebi od manje od godinu dana nije mesto još u vrtiću, ali mora – napisao je ovaj tata.

Komentari su bili hit – neki uopšte ne dele njegovo mišljenje.

„Svanulo mi“ – odgovor je jednog roditelja, a potom je usledio još jedan sličan:

– Takođe brate mili. Nisam mogao da verujem kad mi prijatelji krenu sa tim da im teško pada odlazak deteta u vrtić… Nevera.

Ipak, ovaj tata dobio je jedan savet koji će mu verovatno mnogo značiti – a to je i tražio.

– Da ti napisem moje iskustvo. Sin mi je krenuo sa godinu i po dana. Prve nedelje je privikavanje. Prvi dan kad je bio pola sata sklupčao se u ćošku i plakao je sve vreme. Bilo nam je strašno a i njemu 🙂 Zapamtio sam tu scenu. Sada baš voli da ide i ima drugare. Ide oko 4 sata svaki dan. Što se beba tiče,jbg brate ni ja ne bih, ali to postoji, zove se jaslice i mnogi ljudi moraju tako zbog posla. Nije to samo kod nas. Ako nemaš baka servis a radiš svaki dan 8h to ti je jedina opcija. I u ovoj grupi gde je moj sin ima ljudi što uzimaju decu u npr.16h od 8 ujutru. Srećno.