„Imala sam izbor da vas ostavim“ Majka iz Banjaluke sa dvoje dece sa Daunovim sindromom rasplakala region

Teška životna odluka pretvorila se u priču o snazi majke koja ne odustaje

U vremenu kada se mnogi suočavaju sa izazovima koji deluju nepremostivo, priča jedne majke iz Banjaluke podsetila je region šta zapravo znači bezuslovna ljubav. Njena životna borba traje već punih 17 godina, a svaki dan nosi novu težinu, ali i novu snagu.

Ova majka, koja brine o dvoje dece sa Daunovim sindromom, podelila je iskrenu poruku koja je dotakla hiljade ljudi. Njene reči nisu samo ispovest, već svedočanstvo o izboru koji menja život zauvek.

„Imala sam izbor… Mogla sam da odem, da vas ostavim, da budem neko drugi. Ali ja sam izabrala vas. Punih 17 godina borbe, ljubavi, odricanja i snage. Bilo je dana kada je bilo teško… preteško. Ali nikada nisam odustala. Mogu reći šta god žele, ali jedno ne mogu — ne mogu umanjiti moju žrtvu i ljubav koju sam dala za vas. Sve što danas imate i gde ste izraslo je iz te borbe. I opet bih isto izabrala.“

Njena priča nije samo lična, već univerzalna – govori o snazi roditeljstva, o odricanju koje se ne vidi i ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat.

U svetu punom brzih odluka i lakih odustajanja, ovakve priče podsećaju šta znači ostati, boriti se i voleti bez granica. Ova majka iz Banjaluke nije samo izabrala svoju decu – izabrala je život posvećen njima, i to iznova, svakog dana.