Deca masovno obolevaju od stomačnog virusa! Usijali se telefoni Hitne – ovo su prvi simptomi

Lekari upozoravaju roditelje na znakove koje ne treba ignorisati

U Zavodu za urgentnu medicinu u Kragujevcu zabeležen je povećan broj pregleda, a posebno zabrinjava podatak da su se roditelji često javljali zbog stomačnih tegoba kod dece. Lekari upozoravaju da je u pitanju virus koji se brzo širi i daje neprijatne simptome.

Prema podacima Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu, u poslednja 24 sata obavljeno je 46 pregleda odraslih osoba, dok su na pedijatriji zabeležena 22 pregleda. Upravo kod dece dominiraju simptomi koji ukazuju na stomačni virus, zbog čega su telefoni Hitne pomoći bili gotovo neprestano aktivni.

Stomačni virus, poznat i kao virusni gastroenteritis, posebno je čest u periodima promenljivog vremena i lako se prenosi među decom, naročito u kolektivima poput vrtića i škola.

Roditelji treba da obrate pažnju na sledeće simptome:

mučnina i povraćanje

dijareja

bol u stomaku

povišena temperatura

malaksalost i gubitak apetita

dehidratacija (suva usta, retko mokrenje, umor)

Zašto je opasan za decu?

Kod dece stomačni virus može brzo dovesti do dehidratacije, što je najveći rizik. Zbog toga je važno reagovati na vreme i pratiti stanje deteta.

Kada hitno kod lekara?

Obavezno se javite lekaru ako:

dete ne može da zadrži tečnost

ima učestalo povraćanje

postaje pospano i bezvoljno

ima visoku temperaturu

primetite znake dehidratacije

Kako se zaštititi?

redovno pranje ruku

dezinfekcija površina

izbegavanje kontakta sa obolelima

unos dovoljno tečnosti

lagana ishrana

Podsetnik za roditelje je da roditelji ne treba da ignorišu prve simptome. Kod dece se stanje može brzo pogoršati, zato je pravovremena reakcija ključna.