Da li su mlečni zubi zaista nevažni? Stomatolog razbila najveću zabludu roditelja

Iako privremeni, mlečni zubi imaju ključnu ulogu u razvoju deteta – od ishrane do pravilnog rasta stalnih zuba

Novopečeni roditelj u čestim nedoumicama, jedno od najčešćigh pitanja za stomatologe tiče se brige o mlačenim zubima, obzirom na to da će oni svakako biti zamenjeni.

Na pitanje da li su mlečni zubi i briga o njima uopšte važni, odgovorila nam je doktorka stomatologije Jovana Pavlović.

– Mlečni zubi su veoma bitni. Na njima se takođe može pojaviti karijes i može doći do oboljenja zubnog nerva, a posledica je najčešće upala praćena jakim bolom, često i otokom koji ometa život naših malih pacijenata – objašnjava Pavlović i dodaje da su mlečni zubići bitni za zvakanje, govor i normalno funkcionisanje i razvoj.

– Vazno je da se sačuvaju do smene stalnim zubima, zbog pravilnog rasporeda i daljeg razvoja stomatognatnog sistema – zaključuje ona.

Kako se održavaju mlečni zubići?

Briga o mlečnim zubima počinje već sa njihovim nicanjem. Čim se pojavi prvi zubić, potrebno je započeti sa čišćenjem. U početku se koristi mekana gaza ili specijalna četkica za bebe, dok se kasnije prelazi na dečju četkicu sa mekanim vlaknima.

Pranje zuba treba da bude redovno – najmanje dva puta dnevno, ujutru i uveče, uz korišćenje paste prilagođene uzrastu deteta. Količina paste treba da bude mala, veličine zrna pirinča kod mlađe dece, odnosno zrna graška kod starijih.

Ishrana takođe igra veliku ulogu. Preteran unos slatkiša, sokova i zaslađenih napitaka povećava rizik od karijesa, pa je važno ograničiti takve namirnice i podsticati zdrave navike.

Roditelji bi trebalo da pomognu detetu pri pranju zuba sve dok ono ne razvije dovoljno dobru motoriku da to radi samostalno, što je obično oko polaska u školu. Takođe, redovne posete stomatologu su ključne kako bi se eventualni problemi otkrili na vreme.