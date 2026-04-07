Zašto je važno čitati deci od najranijeg uzrasta: Mali ritual sa velikim značajem za budućnost deteta

Ljubav prema čitanju razvijena od malih nogu donosi dugoročne koristi

Čitanje detetu predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti za njegov pravilan razvoj, a njegove koristi daleko prevazilaze samo učenje čitanja i pisanja. Ono utiče na razvoj jezika, emocija, mišljenja i odnosa između deteta i roditelja.

Bogatiji govor i rečnik

Pre svega, čitanje značajno doprinosi razvoju govora i jezika. Još od najranijeg uzrasta, deca kroz slušanje priča usvajaju nove reči, izraze i načine formiranja rečenica. Knjige im pružaju bogatiji i raznovrsniji jezik nego svakodnevni govor, što pomaže u razvoju njihovog rečnika i sposobnosti izražavanja. Istraživanja pokazuju da deca kojoj se redovno čita dolaze u školu sa mnogo većim fondom reči i lakše savladavaju gradivo.

Učenje kroz priče

Pored toga, čitanje podstiče razvoj mišljenja i opšteg znanja. Kroz priče deca upoznaju svet oko sebe – životinje, prirodu, ljude i različite situacije. Ovo im kasnije olakšava razumevanje novih informacija u školi, jer već imaju osnovu znanja na koju mogu da se nadovežu.

Razumevanje emocija

Jedna od važnih koristi čitanja jeste i razvoj empatije i emocionalne inteligencije. Kroz likove i njihove priče, deca uče da prepoznaju i razumeju emocije, kako svoje, tako i tuđe. Knjige im pomažu da shvate da su osećanja poput tuge, besa ili straha normalna i da nauče kako da se nose sa njima.

Jačanje bliskosti

Čitanje takođe jača vezu između roditelja i deteta. Zajedničko vreme provedeno uz knjigu stvara osećaj bliskosti, sigurnosti i pažnje. Fizička blizina i glas roditelja dodatno utiču na razvoj detetovog mozga i povećavaju njegovu sposobnost učenja.

Navika za ceo život

Važno je napomenuti da nije presudno šta se čita, već da se čita redovno i sa pažnjom. Čitanje može početi već od najranijeg uzrasta, čak i kada dete još ne razume reči. Takođe, deci treba dozvoliti da biraju knjige koje ih zanimaju, jer će tako razviti ljubav prema čitanju.

Zaključno, čitanje detetu nije samo obrazovna aktivnost, već i način da se razvijaju njegove intelektualne, emocionalne i socijalne sposobnosti. To je jednostavna, ali izuzetno moćna navika koja ima dugoročne pozitivne efekte na detetov razvoj.