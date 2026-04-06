Da li je svakoj mami njeno dete najlepše? Odgovor ove žene nasmejao sve

Jedan iskren komentar pokrenuo je lavinu reakcija i pokazao kako roditelji zapravo razmišljaju o svojoj deci

Svaka mama veruje da je njeno dete najlepše na svetu – i to je potpuno prirodno. Međutim, upravo je ovakvo na društvenim mrežama pokrenulo je lavinu komentara i tema je postala vrlo viralna.

Naime, jedna mama na Redditu je upitala da li je „svakoj mami njeno dete najlepše na svetu“. Napisala je kako bi ona satima mogla da sedi pored svoje devojčice posmatrajući je… duge trepavic, enos, usne… Prekrasna je. Za mene, ona je nalepša cura na ovom svetu. Misle li i ostale mame tako za svoju decu?

A onda su usledili neki prilično iskreni odgovori koji su mnoge nasmejali.

Jedan član napisao je:

– Nije, moja strina je plakala kad je rodila sestričnu koliko je bila ružna beba. Posje se hvala bogu prolepšala.

Mnogi su se na to nasmejali, a mnogi su delili sopstvena iskustva.

Ipak, stiglo je i jedno logično objašnjenje za ovu mamu.

– Oksitocin je moćan. Ne kažem da tvoja kći i objektivno nije lepa, ali postoji dobar razlog zašto je svaka majka kod koje nije zakazao, kao što je očito slučaj u nekim komentarima, pomalo zaljubljena u svoje dete i smatra ga najlepšim na svetu.