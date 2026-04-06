Da li stres na poslu utiče na začeće: Evo šta kažu istraživanja

Stručnjaci upozoravaju da hronični stres, posebno na poslu, može uticati na hormonski balans i smanjiti šanse za trudnoću

Sve više žena koje pokušavaju da zatrudne postavlja isto pitanje – koliko stres, posebno onaj sa posla, može da utiče na plodnost. Iako je stres prirodna reakcija organizma i može kratkoročno pomoći da budemo fokusiraniji i efikasniji, dugoročno ostavlja posledice na celo telo.

Produženi stres dovodi do niza promena u organizmu – od problema sa snom i varenjem, do povišenog krvnog pritiska. Međutim, ono što posebno brine jeste njegov potencijalni uticaj na reproduktivno zdravlje.

Postoje indicije da stres može da utiče i na sam proces ovulacije. Kada ovulacija nije redovna, šanse za začeće se smanjuju. Pojedina istraživanja pokazala su da kod žena koje su pod visokim nivoom stresa verovatnoća za trudnoću može biti i do tri puta manja. Jedno od objašnjenja jeste da stres remeti rad dela mozga koji reguliše signal jajnicima kada da oslobode jajnu ćeliju.

Iz evolutivne perspektive, ovakva reakcija organizma ima smisla – telo u uslovima stresa „procenuje“ da nije idealno vreme za trudnoću. Ipak, za žene koje žele bebu, ova činjenica može biti dodatno opterećenje.

Stres na poslu kao najveći problem

Za većinu ljudi, posao predstavlja glavni izvor svakodnevnog pritiska. Upravo zato je važno obratiti pažnju na radne navike i nivo opterećenja. Posebno je važno istaći da je nedavna anketa koju je sprovela mentalna i dobrovoljna institucija Mind pokazala da je više od trećine ljudi pod stresom upravo zbog posla.

Ako planirate trudnoću, smanjenje poslovnog stresa može imati veliki značaj. To ne znači da treba da zapostavite karijeru, već da pronađete balans. Jednostavne promene, poput isključivanja poslovnog telefona nakon radnog vremena ili izbegavanja mejlova uveče, mogu napraviti veliku razliku.

Važno je znati i svoja prava

Ukoliko osećate da vas posao preopterećuje, razgovor sa nadređenima može biti prvi korak. Nije neophodno da otkrivate lične planove, ali je važno da ukažete na stres i njegov uticaj na zdravlje. Poslodavci su dužni da obezbede bezbedno i zdravo radno okruženje, pa se ovakvi razgovori sve češće shvataju ozbiljno.

Kako smanjiti stres i pomoći telu

Fizička aktivnost je jedan od najefikasnijih načina za regulisanje stresa. Aktivnosti poput trčanja ili plivanja pomažu organizmu da se oslobodi hormona stresa, dok se istovremeno podstiče lučenje endorfina – hormona koji poboljšavaju raspoloženje.

Za one koji preferiraju mirnije aktivnosti, joga i meditacija mogu imati izuzetno umirujući efekat. Čak i kratke vežbe tokom dana mogu pomoći da se telo i um vrate u ravnotežu.

Strpljenje je ključ

Iako stres može uticati na začeće, važno je znati da većina parova uspeva da ostvari trudnoću u relativno kratkom periodu. Statistike pokazuju da oko dve trećine žena zatrudni u prva tri meseca pokušavanja, više od 80 odsto u prvih šest meseci, a preko 90 odsto u roku od godinu dana.

Drugim rečima, iako stres može imati određeni uticaj, važno je ne stvarati dodatni pritisak. Upravo opušteniji pristup i briga o sopstvenom zdravlju mogu biti ključni koraci ka ostvarenju željene trudnoće.