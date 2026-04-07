Koliko vremena ispred ekrana je zapravo dozvoljeno?

Preporuke stručnjaka su prilično jasne – bebe mlađe od dve godine ne bi trebalo uopšte da provode vreme pred ekranima, dok se za decu uzrasta od dve do četiri godine savetuje najviše jedan sat dnevno. Iako je to u praksi često teško postići, ove smernice naglašavaju koliko je ograničavanje ekrana važno za razvoj deteta.

Zašto ekrani nisu dobri za razvoj mozga

Mala deca najbolje uče kroz direktnu interakciju sa ljudima i okolinom. Istraživanja pokazuju da više uče kroz igru, razgovor i istraživanje nego gledanjem u ekran. Previše vremena pred ekranom može negativno uticati na pamćenje, razmišljanje i sposobnost učenja.

Uticaj na san i svakodnevni ritam

Korišćenje ekrana, posebno pred spavanje, može otežati uspavljivanje i narušiti kvalitet sna. Nedostatak sna kasnije može uticati na raspoloženje, ponašanje i opšte zdravlje deteta

Razvoj socijalnih veština

Deca uče da prepoznaju emocije gledajući lica i komunicirajući sa ljudima. Ako previše vremena provode uz ekran, propuštaju važne socijalne interakcije. To može otežati razvoj komunikacije i razumevanja drugih.

Pažnja, koncentracija i dosada

Iako roditelji često koriste ekrane da zabave dete, dosada zapravo ima važnu ulogu u razvoju. Ona podstiče maštu i uči decu kako da se sama zabave. Previše ekrana može smanjiti sposobnost koncentracije i fokusiranja.

Fizička aktivnost i zdravlje

Vreme provedeno pred ekranom često znači manje kretanja. To može dovesti do problema sa težinom i smanjene fizičke aktivnosti.

Za zdrav razvoj, deci je potrebna igra, kretanje i boravak napolju.

Kako odgovorno koristiti ekrane

Ako se ekrani već koriste, važno je da roditelji budu uključeni – da gledaju zajedno sa detetom i objašnjavaju sadržaj. Takođe je bitno ograničiti vreme i pažljivo birati sadržaj.

Postavljanje pravila, poput izbegavanja ekrana pred spavanje, može značajno pomoći.

Ekrani su deo savremenog života, ali za bebe i malu decu nisu neophodni. Mnogo važniji su razgovor, igra i bliskost sa roditeljima. Uz pravilna ograničenja i pažljivo korišćenje, moguće je pronaći zdrav balans.