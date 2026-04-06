Veliki atlas darivanja: Kako se ide na babine kod nas, a kako u svetu

Novac darujete u Srbiji, žirafu u Francuskoj, a da li znate gde je srebrna kašika prvi poklon?

Da li je 50 evra dovoljno da se daruje bebi kada odete prvi put da je vidite? Ili je bolje odneti dukat? A šta kažete za žirafu, da li biste to odneli na poklon? U Francuskoj je to obavezan deo poklon-paketa. U ovom tekstu donosimo vam zanimljivi atlas darivanja i običaje koji se vezuju za babine širom sveta.

Srbija: KOVERAT SA 50 ILI 100 EVRA

Praksa pokazuje da se većina odlučuje da tokom prve posete bebi odnese novac. Koliko će biti u koverti zavisi od toga koliko ste bliski sa roditeljima. Ukoliko je reč o poznanicima iznos u koverti je 50 evra. Za kuomve i bliže rođake “tarifa” je udvostručena i kreće se od 100 evra pa naviše. Ako, pak, na babine idete kao deo kolektiva, kod kolega koji su dobili prinovu, obično svi daju po 2.000 dinara a celokupan iznos daje se u jednoj, zajedničkoj koverti..

Odlučite li da poklonite dukat, zlatnik od 1 grama košta oko 15.000 dinara. Pet hiljada dinara više koštaće vas zlatnik od dva grama, dok je za dukat od tri garma potrebno izdvojiti oko 40.000 dinara.

Turska: DUKAT I CRVENA MAŠNICA

Bez malog zlatnog novčića koji košta oko 150 evra, ne ide se u posetu. Dukat se sa crvenom mašnicom i zihernadlom kači direktno na bebinu benkicu. Pored ovog, bebi se daruje i “plavo oko“ koje novorođenče čuva od uroka. Gosti se služe crvenim šerbetom koji majci treba da povrati snagu i donese mleko.

Italija: MEDALJONI SA SVECIMA

Glavni poklon je često od srebra, uglavnom su to ramovi za prve slike, medaljoni sa svecima ili gravirane kašike. Na ulazna vrata kači se velika mašna koja celom komšiluku objavljuje pol deteta.

Engleska: SREBRNA KAŠIKA

Izreka „rođen sa srebrnom kašikom u ustima“ najbolje opisuje engleske običaje i prvi poklon koji se daruje novorođenčetu. Poslednjih decenija popularan je baby shower, kada se darovi donese pre nego što se beba rodi. Pokloni se pakuju u korpama u kojima su bodići, pelene zajedno sa poklonom za roditelje. Obično su to šampanjac, keks ili neki luksuzni čaj.

Nemačka: RODA i TORTA OD PELENA

Praktičnost iznad svega, pa i kada je reč o poklonima. Roditelji ili bliski prijatelji u dvorištu ili na prozoru kuće postavljaju figure drvene rode na koju se okači konopac sa dečijom odećom. Prijatelji im daruju tortu koju su napravili od paketa pelena, vaučere za kupovinu u drogerijama. Zanimljivo je i da se po rođenju deteta, u njegovu čast sadi drvo.

Francuska: PLAVI ILI ROZI ŠEĆERNI BADEMI

Pokloni unapred su neprihvatljivi. Prvi poklon uvek je žirafa, gumena igračka za zubiće. To je tradicija od koje Francuzi ne odustaju. Roditelji poznanike i prijatelje zvanično obaveštavaju o rođenju deteta, nakon čega prijatelji šalju poklone i sve češće vaučere za prodavnice. Gosti koji dođu da vide bebu, na poklon dobijaju šećerne bademe, roze ili plave, koji simbolizuju zdravlje i sreću.

Holandija: OSAM DAROVA

Tradicionalni poklon je korpa sa osam upakovanih poklona, po jedan za svaki dan prve bebine nedelje kod kuće.

Španija: PEŠKIRI, ODEĆA, KOZMETIKA…

Bilo da idete u bolnicu da posetite mamu i bebu, ili ih obilazite kad su kod kuće uvek se nosi korpa puna darova. U ovom setu pokona su sve potrepštine za mamu i bebu: peškiri, odela, kozmetika… Običaj je da se bebe oblače u crvenu odeću, ili da na odeći imaju bar jedan crveni detalj koji bebu štiti od uroka.

Amerika: OD KOLICA DO FLAŠICE

Mesec dana pre nego što se beba rodi, organizuje se zabava. Roditelji u izabranim prodavnicama prave listu potrebnih stvari, od kolica do grejača za flašice, a prijatelji i gosti biraju šta će im kupiti sa te liste.

Kina: CRVENE KOVERTE

Bebi se daruje novac u crvenoj koverti, za koju se veruje da simbolizuje sreću i tera zle duhove. Prva, velika proslava oragnizuje se tek kada beba napuni 100 dana.

Rusija: NOVAC I ZLATO

Slično kao i kod nas, poklanjaju uglavnom se novac, zlato. Poštuje se pravilo da se beba ne pokazuje nikome prvih 40 dana.

Gana i Kenija: GOSTI DONOSE KOMPLETAN OBROK

Pokalanjaju se tkanine koje su isključivo ručno rađene. U njih se beba umotava ili služe kao nosiljka koji kasnije majka nosi na leđima. Kada se dolazi u goste, običaj je da gosti donesu kompletan obrok kako se majka ne bi umarla dok se oporavlja posle porođaja.

Egipat: SITO ZA BEBU

Najvažniji običaj vezan je za sedmi dan posle rođenja bebe. Ona se tada stvalja u sito i lagano protrese, što treba da pomogne bebi da se nauči na životne uspone i padove. Bliski rođaci poklanjaju minđuše devojčicama, zlatnike dečacima, dok prijatelji daruju novac kako bi pomogli roditeljima u troškovima oko opremanja i proslave rođenja deteta.

Izrael: KUTIJE ZA ŠTEDNJU

Izuzetno se poštuje tradicija, pa se i pokloni biraju u tom smislu. Poklanja se zlato, nakit, dukati, ali i ukrašene kutije za štednju. Kao lep gest smatra se i poklon u kojem je personalizovana posteljina i ćebad, luskuzne čokolade i cveće.