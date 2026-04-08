Upozorenje za sve mame: Jedan uskršnji običaj mnoge rade pogrešno

Iako na prvi pogled deluje kao još jedno u nizu šarenih jaja spremnih za prazničnu trpezu, simbolika čuvarkuće je mnogo dublja.

U srpskoj tradiciji, prvo ofarbano uskršnje jaje – poznato kao čuvarkuća – ima posebno mesto u domu i verovanjima koja se prenose generacijama.

Čuvarkuća se, po običaju, farba prva, najčešće u crvenu boju, i čuva tokom cele godine kao zaštitnik porodice. Veruje se da štiti ukućane od bolesti, nesreće i svake vrste zla, zbog čega joj se pridaje gotovo ritualni značaj. Upravo iz tog razloga, naši stari su strogo vodili računa da se sa njom postupa pažljivo i sa poštovanjem.

Jedna od čestih grešaka, na koju se posebno upozorava, jeste davanje čuvarkuće detetu da je razbije ili pojede. U narodnom verovanju, time se simbolično narušava zaštita doma i “iznosi” blagostanje iz kuće. Čuvarkuća ne pripada pojedincu – ona je namenjena celom domaćinstvu i predstavlja zajednički štit porodice.

Umesto toga, postoji lep i nežan običaj: dete se čuvarkućom blago pomiluje po licu, uz želju da bude zdravo, rumeno i napredno. Nakon toga, jaje se odlaže na posebno mesto, gde ostaje sve do narednog Uskrsa.

Iako savremeni način života često potiskuje stare običaje, mnogi ih i dalje čuvaju kao deo identiteta i porodične tradicije. Bilo da verujete u njihovu simboliku ili ih doživljavate kao lepu uspomenu na prošla vremena, čuvarkuća ostaje snažan podsetnik na značaj doma, zajedništva i vere u bolje sutra.