Izlivi besa kod dece: zašto nastaju i kako reagovati?

Izlivi besa, poznati kao tantrumi, predstavljaju čestu i normalnu pojavu u ranom detinjstvu. Iako mogu biti frustrirajući za roditelje, oni su zapravo važan deo razvoja deteta i prilika za učenje kako da se nosi sa emocijama.

Kako izgledaju izlivi besa kod dece

Tantrumi se najčešće javljaju kod dece uzrasta od jedne do tri godine i mogu uključivati plač, vrištanje, udaranje ili bacanje na pod. Oni nisu znak lošeg ponašanja, već način na koji dete pokazuje da je uznemireno, ljuto ili frustrirano.

Zašto deca imaju tantrume

Jedan od glavnih razloga za tantrume jeste to što mala deca još uvek ne umeju jasno da izraze svoje potrebe i osećanja. Kako se njihov govor i sposobnost komunikacije razvijaju, učestalost tantruma se obično smanjuje. Takođe, umor, glad ili nelagodnost često mogu izazvati ovakve reakcije.

Borba za samostalnost i kontrolu

Deca u ovom uzrastu žele nezavisnost i kontrolu, ali još nemaju dovoljno razvijene sposobnosti da to ostvare. Kada ne mogu da dobiju ono što žele ili da urade nešto sama, dolazi do frustracije koja se ispoljava kroz tantrum.

Kako sprečiti tantrume

Važno je da roditelji pokušaju da spreče tantrume pre nego što se dese. To se može postići davanjem pažnje detetu kada se ponaša lepo, nudjenjem izbora u jednostavnim situacijama i izbegavanjem okruženja koje može izazvati stres kod deteta.

Kada do tantruma ipak dođe, najvažnije je ostati smiren. Reakcija roditelja igra ključnu ulogu – vikanje ili popuštanje može pogoršati situaciju. U nekim slučajevima je najbolje ignorisati ispad, dok je u drugim potrebno utešiti dete ili ga skloniti na sigurno mesto dok se ne smiri.

Nakon što tantrum prođe, dete treba pohvaliti kada se smiri i pokazati mu da je voljeno. To je pravi trenutak da se razgovara o emocijama i nauči dete kako drugačije da izrazi nezadovoljstvo.

Iako su tantrumi neprijatni, oni su prolazna faza. Kako dete raste, uči da kontroliše emocije, komunicira svoje potrebe i rešava frustracije na zreliji način.