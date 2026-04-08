Ne trebaju vam teretane, specijalne namirnice, samo društvo najdražeg bića i sve možete

Imamo dobru vest za sve mame: beba može da vam pomogne da smršate. I uz to da vam skrati vreme koje ćete provesti pored šporeta.

Zato, krećemo od ishrane i evo naših predloga.

ISTI MENI

Za početak, ne morate da kuvate poseban obrok za bebe i za vas. Koriste istu bazu za obrok, bez soli i začina za bebu, a mama može sebi obrok začini naknadno.

Bebi spremite pire od tikvica, šargarepe i piletine. Mama u to jelo sebi dodaje malo maslinovog ulja, začine i integralni pirinač

Zajedno možete da uživate i u ovsenoj kaši za koju vam ne treba mnogo vremena za pripremu, Bebi će idealan obrok biti ako izblendujete ovsene, dodate bananu, malo vode ili mleka. U tu, istu smesu, mama za svoj obrok dodaje orašaste plodove i po želji cimet

Ako kuvate povrće, koje god da izaberete da napravite supu ili čorbu, za bebu će biti odličan ručak ako izblendate povrće. Koristiće i mami kojoj će ovaj obrok biti lak i hranljiv ako doda proteine, neko parče mesa

Varijacija imate koliko god želite, možete da kombinujete sa onim što već imate u frižideru.

BEBA KAO LIČNI TRENER

Ne treba vam prostirka, niti da molite bilo koga da čuva bebu dok ste vi u teretani. Predlažemo nekoliko vežbi koje zajedno sa bebom možete da radite:

Držite bebu okrenutu ka sebi i radite lagane čučnjeve. Dok vi vežbate, beba uživa u vožnji

Korak napred uz lagano ljuljanje bebe. Vi vežbate noge i gluteus, a beba uživa u ljuljanju

Puzanje za bebom, okretanje, podizanje… Zajedno se igrate, ali vaše telo za to vreme odrađajue dobar trening

DESET MINUTA JE DOVOLJNO

Nemojte se opterećivati, desetak minuta dnevno je dovoljno. Sve se računa. Čak i kada izađete u šetnju, dok vi sagovorete kalorije, bebi pomažete da bolje spava. Za vas će ta šetnja, pogotovo ako malo brže hodate biti više nego korisna.

Nećete svaki dan stići sve. Biće dana kada nećete vežbati, kada ćete pojesti nešto „s nogu“. I to je u redu. Mršavljenje posle porođaja ne treba da bude još jedan stres. Najvažnije je vreme koje provodite sa vašom bebom, vaši osmesi i zagrljaji.